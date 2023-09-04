رئيس حكومة الوحدة: أتعهد بتعزيز دور المرأة الليبية وحقوقها

أكّد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد دبيبة، دعم حكومته الدائم للمرأة الليبية في جميع القطاعات، مثمناً دورها في بناء الدولة.

وخلال كلمة ألقاها دبيبة، في منتدى عضوات المجالس البلدية، الذي نظمته وزارة الحكم المحلي، اليوم الإثنين، قال: “أتعهد أمامكم بتلبية كلّ الدعوات المنادية بتعزيز دور المرأة الليبية وحقوقها وإتاحة كل الفرص أمامها”.

وأضاف: “المرأة الليبية أثبتت جدارتها بكل اقتدار في بناء هذه الدولة، ونحن اليوم في حكومتكم نعلم حاجة الدولة الماسّة لدورها”، مردفاً: “حكومة الوحدة الوطنية لم ولن تتأخر يوماً في دعم المرأة في جميع المستويات وكل القطاعات، وكنتُ ومازلت سباقاً في حضور كل المناسبات الدّاعمة للمرأة”.

واستطرد: “أقول لكلّ مسؤول في هذه الدولة، أنّ باب الحكومة مفتوح، وسيبقى كذلك مهما كانت الظروف”، مؤكداً دعم دور المرأة الليبية في التنمية المحلية والمجتمعية.

وأردف رئيس الحكومة: “ندعم دور المرأة ونسعى دائماً لدمجها في الكادر الوظيفي الرّفيع لتقدّم خدماتها في التنمية المحلية والمجتمعية”.

وختم كلمته: “الحكم المحلي هو الأقرب لتلبية حاجات المواطنين وتطلعاتهم، ومن هنا أحيّي كل عضوات المجالس البلدية لوقوفهن على احتياجات المواطنين”.