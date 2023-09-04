المهدوي: ما يمنع مجلس الأمن من معاقبة المعرقلين هو مسؤوليته بدخولهم لليبيا

الوطن|متابعات

قال المحلل السياسي أحمد المهدوي، إنه ما يحول دون تفعيل مجلس الأمن لتهديده بمعاقبة المعرقلين للعملية الانتخابية في ليبيا، هومسؤوليته بوصفه جزءاً من الأمم المتحدة عن وصول هؤلاء المعرقلين للسلطة في البلاد.

وأضاف المهدوي، أن الأطراف الفاعلة بالمشهد كمجلس النواب، ومجلس الدولة، وحكومة الدبيبة، وقادة التشكيلات المسلحة، ممن يتهمهمالليبيون بعرقلة الانتخابات لاستفادتهم من بقاء الوضع الراهن على ما هو عليه تصدروا جميعاً المشهد عبر اتفاقيات سياسية عقدت برعايةالأمم المتحدة وبعثتها للدعم في ليبيا.

وتابع أنه مجرد التلويح بمعاقبة تلك الشخصيات والأجسام الليبية، سيعد طعناً في شرعية تلك الاتفاقيات الدولية التي استقدمتهم، كالصخيرات الذي جدد شرعية مجلس النواب، وتأسس بناء عليه مجلس الدولة أو اتفاق جنيف الذي أنتج الحكومة منتهية الولاية وتلك هي الإشكالية.