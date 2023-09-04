باحث أمريكي: تبعات كشف لقاء المنقوش وكوهين ستؤخر التقارب بين ليبيا وإسرائيل

أكد كبير الباحثين بمعهد واشنطن للأبحاث، بين فيشمان، أن رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، بتواصله مع وزير خارجية الكيان الإسرائيلي، إيلي كوهين يُلمح للولايات المتحدة بأنه مستعد للتفاعل مع إسرائيل.

وقال فيشمان، في تصريحات صحفية: “تبعات لقاء المنقوش بكوهين أخّرت التقارب بين إسرائيل وليبيا سنوات، نتيجة ما ارتكبه الطرفان من أخطاء، ولا شك في أن هذا الحدث الناجم عن سوء تقدير سيؤخر التقارب بين إسرائيل وليبيا لسنوات، إذا كانت الفكرة مطروحة على الإطلاق”.

وأضاف “السؤال الذي يطرح نفسه الآن هو: إلى أي مدى يمكن للدبيبة أن يصمد؟ وما إذا كان هذا الجدل سيجدد الضغط لإجراء انتخابات في ليبيا، فالدبيبة عدّ أن التواصل مع كوهين على الأرجح، إشارة إلى الولايات المتحدة بأنه مستعد للتفاعل مع إسرائيل رغم دعم بلاده تاريخياً للقضية الفلسطينية”.

وتابع “على نحو مماثل عندما واجه الدبيبة ضغوطاً سياسية في الداخل أواخر العام الماضي، استجاب لطلب واشنطن بتسليم بوعجيلة مسعود، الدبيبة سلم بوعجيلة مسعود وواجه نتيجة ذلك احتجاجات مناهضة له واتهامات بتجاوز القانون”.