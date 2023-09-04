رئيس جامعة سرت: الحكومة وافقت على بناء مدرج كبير بكلية الطب البشري

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

04 September, 2023

قال رئيس جامعة سرت سليمان الشاطر إن الحكومة وافقت على بناء مدرج جديد كبير بكلية الطب البشري بسرت.

جاء ذلك خلال متابعة رئيس الجامعة لمشروع صيانة وتطوير الموقع الإداري والخدمي الجديد لكلية الزراعة بالجامعة والذي يتضمن طابقين وعددا من المكاتب الإدارية للأقسام العلمية وعدد ثلاث قاعات للدراسة والاجتماعات.

وبين رئيس الجامعة أنه يجري الاستعدادات لتذليل الصعاب أمام استكمال مشروع مدرجات جامعة سرت المتوقف عن العمل مند العام 2011م.

وتابع رئيس الجامعة خلال الجولة التى رافقه فيها المسجل العام بالجامعة ومدير إدارة الإعلام بالبلدية ومدير مكتب الإعلام بالجامعة وعميد كلية الزراعة وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية أعمال الصيانة التى تجاوزت نسبة الإنجاز فيها أكثر من 50% وجرى التأكيد على الإسراع فى وتيرة العمل بهذا المشروع.

وجرى خلال الزيارة تفقد الأقسام العلمية التخصصية بالكلية لمتابعة الاستعداد للعام الجامعي الجديد.