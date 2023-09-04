العرفي: البرلمان سيبحث ملف تشكيل حكومة جديدة للبلاد بالاتفاق مع مجلس الدولة

ليبيا – قال عضو مجلس النواب عبدالمنعم العرفي إن المجلس سيعقد جلسة طارئة، الاثنين لبحث ملف تشكيل حكومة جديدة للبلاد.

العرفي وفي تصريح خاص لمنصة “أبعاد” أكد أن تشكيل السلطة التنفيذية الجديدة سيكون بالاتفاق مع مجلس الدولة، مشيراً إلى أن الرأي العام المحلي أصبح مقتنعا بضرورة تغيير حكومة عبدالحميد الدبيبة.

ولفت العرفي إلى أن المبعوث الأممي لدى ليبيا عبدالله باتيلي أصبح مقتنعا هو الآخر بهذا الاتجاه وأصبح ينادي بضرورة تشكيل حكومة موحدة وجديدة تقود البلاد إلى الانتخابات.