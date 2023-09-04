“المرعاش”: فرنسا لم تعد لاعبًا رئيسًا في ليبيا

الوطن|رصد

قال المحلل السياسي كامل المرعاش إن فرنسا لم تعد لاعبًا رئيسًا في ليبيا، ومحاولاتها تتركز على إظهار أنها موجودة، أمام الدول الأخرىمثل تركيا والولايات المتحدة وبريطانيا، خاصة بعد تراجع نفوذها في دول ما وراء الصحراء، حيث مصالحها الحيوية.

وأضاف المرعاش ان مبعوث ماكرون إلى ليبيا لم يقدم أي جديد إلا الدعم للبعثة الأممية ورئيسها الذي لن يخرج عن الهيمنة الأمريكية،مشيرا انه اللافت للنظر هو طلب المبعوث الفرنسي لقاء السفير الأمريكي نورلاند والتباحث في الملف الليبي، وهو اعتراف فرنسي ضمنيبهيمنة واشنطن ولندن على القرار السياسي الليبي.

وتابع” ما تبحث عنه باريس استجداء دور لها في الملف الليبي، خاصة بعد الموقف الأمريكي غير المساند لفرنسا في النيجر، ورفضهاالتلويح الفرنسي بالتدخل العسكري في النيجر.”

ونوه ان فرنسا فقدت دورها المؤثر، وعلاقاتها القوية التي كانت ترتبط بها مع قيادة الجيش، بعد أن حاولت نسج علاقات جيدة مع حكومة عبدالحميد الدبيبة، لكن الأتراك كانوا لها بالمرصاد وأجهضوا أي تقارب لها مع حكومة الدبيبة.

وأكد ان حكومة الدبيبة تواجه أكبر تحدٍ لها منذ وجودها في السلطة، وفتحت مزادًا علنيًا لشراء ذمم وولاءات مسيطرة في مصراتة وطرابلسوبقية مدن الغرب، لتبقي مسيطرة على العاصمة طرابلس.

وختم “الولايات المتحدة وبريطانيا، لن يؤثرا في تغيير الموقف التركي، وستقبلان به لحسابات أخرى، لضمان موقف تركي محدد في الصراعمع روسيا ب أوكرانيا.”