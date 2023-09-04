رئيس حزب المستقلين: قمع الطرابلسي للاحتجاجات يستدعي تحقيقاً دولياً

ندد رئيس حزب المستقلين سامي الرخصي بأعمال قمع المتظاهرين من قبل وزارة الداخلية والاجهزة الأمنية بحكومة الدبيبة في عدد من المدن، على خلفية احتجاجات أعقبت لقاء وزيرة الخارجية الموقوفة نجلاء المنقوش مع وزير خارجية الكيان الصهيوني في روما.

كتب قائلًا على فيسبوك “أحداث القمع تستدعي تحقيقات محلية ودولية، وسنسعى رفقة عدد من الأحزاب إلى الدفع بقوة باتجاه الانتخابات للوصول إلى سلطة تمثل الشارع الليبي، ونرفض بشدة زج وزير داخلية حكومة الدبيبة عماد الطرابلسي بالأحزاب في أعمال تخريبية، ونؤكد لوزير داخلية الدبيبة أن الدول هي أساس الدول و ليس هناك دولة قائمة بدون أحزاب”.