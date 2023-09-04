نجاح أربع عمليات زراعة صمام أورطي بمستشفى الهضبة الخضراء

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

04 September, 2023

نجح مستشفى الهضبة الخضراء في 4 عمليات زراعة صمام أورطي لحالات مرضية، عن طريق القسطرة أو ما يعرف بعملية “TAVI” وهي أحدث ما توصل له العلم في عمليات تغيير الصمام على مستوى العالم.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية أن المستشفى تمكن في مارس الماضي من إجراء أول عملية في القطاع العام بليبيا باستخدام تقنية “TAVI“، التي تعد من التقنيات الطبية المتقدمة لإجراء عملية تغيير أو زراعة أو استبدال الصمام الأورطي التالف أو الضيق عن طريق القسطرة القلبية (دون جراحة).