رفضٌ ثمّ قبول.. ليبيا لا تمانع من تعيين “أورلاندو” سفيرا أوروبيا في طرابلس

وافقت حكومة الوحدة الوطنية على تعيين الدبلوماسي الإيطالي “نيكولا أورلاندو” سفيراً مفوضاً وفوق العادة للاتحاد الأوروبي لدى ليبيا

وأوضحت الحكومة في مذكرة رسمية إلى بعثة الاتحاد الأوروبي أنها عدلت عن رفضها السابق لتعيين المعني بعد حصولنا على توضيحات إيجابية بشأنه.

ونقلت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء عن السفير الليبي لدى روما “مهند يونس” أن رفع الحظر عن قبول تعيين الدبلوماسي جاء بعدما أبلغ يونس نفسه رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” أن المعلومات المتعلقة بحساب أورلاندو لا أساس لها من الصحة، وفق نوفا.

وكانت مصادر ليبية ودولية قد أفادت في وقت سابق أن حكومة الدبيبة رفضت، بالفعل منذ عدة أسابيع، الموافقة على أورلاندو خلفا للدبلوماسي الإسباني خوسيه سادابيل.

وشغل أورلاندو منصب نائب السفير الإيطالي لدى ليبيا من 2017 إلى 2019، وجرى تعيينه في مايو 2021 مبعوثًا خاصًا لوزارة الخارجية الإيطالية لليبيا.

المصدر: قناة ليبيا الأحرار + وكالة نوفا

