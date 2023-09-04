خارجية الوحدة توافق على ترشيح أورلاندو سفيراً للاتحاد الأوروبي لليبيا

أعلنت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الليبية موافقتها على تعيين الدبلوماسي الإيطالي نيكولا أورلاندو سفيراً فوق العادة ومفوضا للاتحاد الأوروبي في ليبيا، بحسب مصادر لوكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

وذكرت الوكالة أن الموافقة على ترشيح أورلاندو، جاءت بعد أن تلقى الجانب الليبي “إيضاحات إيجابية” بشأن الملف، وفقاً للقرار رقم 14790.196.20 الصادر عن وزارة الخارجية الليبية.

وكانت مصادر ليبية ودولية قد أفادت في وقت سابق أن حكومة الوحدة رفضت، بالفعل منذ عدة أسابيع، الموافقة على أورلاندو خلفا للدبلوماسي الإسباني خوسيه سادابيل.

من جهة أخرى، لم تؤكد المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، نبيلة مصرالي، أو تنفي الأنباء المتعلقة بترشيح الفرنسي باتريك سيمونيه، سفير أوروبا السابق لدى السعودية والبحرين وعمان، لنفس المنصب.

وقالت مصرالي، الجمعة الماضية لـ”نوفا”، “يمكننا أن نؤكد أن السفير خوسيه ساباديل أنهى مهمته في ليبيا، كما هو مخطط لها، في نهاية فترة خدمته العادية، وسننشر تعيينات سفرائنا عند استكمال كافة الإجراءات والحصول على الموافقة واستعداد السفير المعين للمغادرة لتولي منصبه”.

وتم تعيين أورلاندو سفيراً جديداً للاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خلفاً لساباديل الإسباني من قبل الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد، جوزيب بوريل، في أبريل الماضي.

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وولد أورلاندو عام 1975، ويعمل دبلوماسياً منذ عام 2001، وكان نائباً للسفير لدى طرابلس من 2017 إلى 2019، عندما كان يرأس التمثيل الدبلوماسي الإيطالي جوزيبي بيروني، السفير الحالي لدى إيران، وتم تعيينه في مايو 2021 مبعوثاً خاصاً لليبيا من قبل وزير الخارجية والتعاون الدولي السابق لويجي دي مايو.