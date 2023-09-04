“الكوني” يبحث مشاكل وصعوبات مشروع السكة الحديدية

الوطن| رصد

بحث النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني، اليوم الاثنين، مع رئيس مجلس إدارة جهاز تنفيذ مشروع السكة الحديدية، وعدد من مديري الإدارات، المشاكل والصعوبات التي أعاقت استكمال تنفيذ المشروع المتوقف منذ سنوات.

وأكد الكوني على أهمية المشروع الإستراتيجي الذي يساهم في تقريب المسافات بين المناطق، والدول لتحقيق التنمية في العديد من المجالات، والعمل على تذليل الصعوبات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لاستئناف العمل بالمشروع بعودة الشركات المنفذة له، موضحاً بأن التأخير في تنفيذه تكون له أثار سلبية على مشاريع التنمية.

من جانبه شدد رئيس مجلس إدارة مشروع السكة الحديدية، على رغبة الجهاز باستكمال العمل بالمشروع، ومنح الجهاز ميزانية التنمية الخاصة به، حتى يتمكن من أداء المهام الموكلة له لاستكمال تنفيذ المشروع، بالتعاون مع الشركات الأجنبية الصينية والروسية المنفذة له، وذلك للبدء المرحلي في خطوط كل من رأس اجدير، ومصراتة، وسبها، وسرت بنغازي.