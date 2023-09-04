الكوني يؤكد ضرورة الاهتمام بمصلحة الآثار ومنحها الإمكانيات

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

04 September, 2023

أكد النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني على ضرورة الاهتمام بمصلحة الآثار ومنحها الإمكانيات التي تؤهلها للبحث عن الأثار، واكتشافها في كل المناطق.

جاء ذلك خلال لقاء جمع الكوني اليوم الأثنين مع رئيس مصلحة الآثار، بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

ودعا الكوني خلال اللقاء إلى الاهتمام بالمتاحف التي تحوي آلاف القطع الأثرية، التي تحتاج للتطوير والتحوير لتضاهي المتاحف العالمية، ولمساهمتها في تنشيط السياحة الثقافية.

وشدد على ضرورة الاهتمام بمصلحة الآثار ومنحها الإمكانيات التي تؤهلها للبحث عن الآثار، واكتشافها في كل المناطق.

واستعرض رئيس مصلحة الآثار طبيعة عمل المصلحة لحفظها الموروث الأثري الذي يحاكي تاريخ ليبيا على مر العصور، والمشاكل والصعوبات التي تعيق عملها.

وأشار رئيس المصلحة لمشاريع التعاون مع الجهات المختصة في الداخل والخارج، في إطار التدريب، والتوثيق لرفع كفاءة البحاث الأثريين لمواكبة كل جديد في هذا المجال.