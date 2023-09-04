عميد بلدية غات: 120 دينار سعر الـ 20 لتر من الوقود في السوق السوداء

ليبيا – وصف عميد بلدية غات إبراهيم خليل، إقبال التلاميذ في أول يوم دراسي بـ “القليل” وربما تعود الأسباب لما تعانيه البلدية من نقص حاد في الوقود والذي وصل في السوق السوداء العشرين لتر بـ120 دينارا.

خليل وفي تصريحات خاصة لقناة “التناصح”التابعة للمفتي المعزول الصادق الغرياني، أكد أن المدارس في البلدية متهالكة وتفتقد لأبسط المقومات اللازمة للعملية التعليمية،مرجعا ذلك لإهمال الجهات المعنية لاستكمال أعمال البناء والصيانة والتطوير.

وبين أن عدد المدارس بالبلدية 10 مدارس لم تخضع للصيانة ولا التطوير ولا توجد مدرسة نموذجية باستثناء مدرسة واحدة أشرفت على صيانتها منظمة (يو أند بي) التابعة للأمم المتحدة منذ عامين.

وقال خليل: “لاحظت خلال زيارتي للمدارس أن المدارس بحالة مأساوية حيث تفتقد للحد الأدنى من الأجواء المناسبة لبيئة تعليمية بعضها لا يوجد بها نوافذ وتهالك دورات المياه، وتعتبر كافة المرافق منتهية”.

وأشار إلى وجود نقص في عدد الغرف المدرسية كما أن مساحة بعضها لا تتناسب مع عدد طلاب الصف الواحد الأمر الذي يسبب اكتظاظا داخل الصف الواحد.

خليل نوه إلى أن أوضاع المدارس بالبلدية بحاجة إلى دراسة وخطة حقيقية تنقذها مما هي فيه.