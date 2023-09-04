دبيبة: حكومة الوحدة بصدد تمكين البلديات من اختصاصاتها وفقاً للقانون

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، عبدالحميد دبيبة، أن حكومته بصدد تمكين البلديات من اختصاصاتها وفق القانون رقم 59 للعام 2012 والخاص بنظام الإدارة المحلية.

وقال دبيبة، خلال حديثه في منتدى عضوات المجالس البلدية، الذي بثته صفحة حكومتنا التابعة لحكومة الوحدة، إن قضايا الحكم المحلي هي الأقرب للمواطنين لأنها تخص احتياجاتهم وتطلعاتهم.

وأشاد رئيس حكومة الوحدة، في كلمته خلال المنتدى، بدور المرأة الليبية التي أثبتت جدارتها في المشاركة بالتنمية المستدامة.

وقال رئيس حكومة الوحدة: “نعلم الحاجة الماسة في الدور الإبداعي للمرأة وما تتقلده اليوم من مناصب رفيعة أكثر من أي وقت مضى دليل على ذلك”.

كما نوه باتفاق المشاركات في المنتدى على تشكيل عدة لجان فنية متخصصة تحدد مهامها واختصاصاتها، إضافة إلى انتخاب عضوات بها، وذلك في سبيل تحقيق أهداف المنتدى.