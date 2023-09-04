الكوني يبحث المشاكل التي تعيق تنفيذ مشروع السكك الحديدية

التقى عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني، اليوم الإثنين، رئيس مجلس إدارة جهاز تنفيذ مشروع السكة الحديدية، وعددا من مديري الإدارات الذين استعرضوا أمامه المشاكل والصعوبات التي أعاقت استكمال تنفيذ المشروع المتوقف منذ سنوات.

وأكد الكوني، أهمية المشروع الإستراتيجي الذي يساهم في تقريب المسافات بين المناطق، والدول لتحقيق التنمية في عديد المجالات، والعمل على تذليل الصعوبات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لاستئناف العمل بالمشروع بعودة الشركات المنفذة له، موضحا أن التأخير في تنفيذه تكون له أثاره السلبية على مشاريع التنمية.

وأوضح رئيس مجلس الإدارة، رغبة الجهاز في استكمال العمل بالمشروع، ومنح الجهاز ميزانية التنمية الخاصة به، حتى يتمكن من أداء المهام الموكلة له لاستكمال تنفيذ المشروع الاستراتيجي الهام بالتعاون مع الشركات الأجنبية الصينية والروسية المنفذة له للبدء المرحلي في خطوط كل من رأس اجدير- سرت ، مصراتة – سبها ، سرت بنغازي.

وكان الكوني، التقى على هامش أعمال الجلسة الخاصة بالتعاون الأفريقي الصيني خلال قمة بريكس، بجنوب أفريقيا رئيس جمهورية الصين الشعبية، شي جين بينغ، مؤخرا، وبحث معه آليات تفعيل التعاون الاستراتيجي، والاقتصادي بين البلدين، وعودة الشركات الصينية لاستئناف العمل في ليبيا.