الرقابة الإدارية تتعهد بتمكين وزارة النفط من ممارسة اختصاصاتها

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

04 September, 2023

تعهد رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبد الله قادربوه خلال اجتماعه مع وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية محمد امحمد عون باتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا للقانون لتمكين الوزارة من ممارسة اختصاصاتها لتحقيق المصلحة العامة.

وبين المكتب الإعلامي لهيئة الرقابة الإدارية أنه جرى خلال الاجتماع بحث المشاكل والعراقيل التي تحول دون قيام الوزارة باختصاصاتها وفقا لأحكام التشريعات الناظمة لعملها؛ بغية إيجاد الحلول الناجعة لها.

وشارك في الاجتماع الذي عقد اليوم الاثنين مدير الإدارة العامة للشؤون القانونية بوزارة النفط والغاز عادل فرج جبريل.