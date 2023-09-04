إحالة منحة الزوجة والأبناء إلى إدارة العمليات المصرفية

العنوان-طرابلس

أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة، وفاء الكيلاني، إحالة مخصصات منحة الزوجة والأبناء إلى إدارة العمليات المصرفية؛ لبدء صرفها للمستفيدين.

جاء ذلك في تصريح نقلته عنها منصة حكومتنا التابعة لحكومة الوحدة الوطنية عبر فيسبوك.

وأكدت الكيلاني، الخميس الماضي، إصدار أكثر من مليون بطاقة إيفاء رقمية خاصة بمنحة الزوجة والبنات فوق سن الثامنة، وشحنها وتسليمها عن طريق الوزارة، وذلك خلال لقاء جمعها بمدير مصرف الجمهورية.

وخلال اجتماعه السابع للعام 2023 في طرابلس، الخميس الماضي، دعا مجلس الوزراء بحكومة الوحدة وزيرة الشؤون الاجتماعية إلى ضرورة استكمال إجراءات صرف منحة الزوجة والأولاد خلال الأسبوع المقبل كحد أقصى.