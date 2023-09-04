رئيس لجنة الخارجية بالنواب يُشيد بجهود القوات المسلحة في تأمين الحدود الجنوبية للبلاد

بنغازي 04 سبتمبر 2023 (وال)- أشاد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري، بجهود القوات المسلحة لتأمين الحدود الجنوبية للبلاد، معبرًا عن شكره وتقديره للقيادة وأفراد القوات المسلحة التي تُشارك في عمليات تأمين الجنوب، والتي تتجسد هيبة ومكانة الدولة وسيادتها في جيشها النظامي القوى.

وأكد العقوري على أهمية أمن واستقرار الجنوب الليبي، وأثر ذلك الإيجابي على استقرار البلاد والدول المجاورة، مشيرًا إلى أن ليبيا حريصة على أمن واستقرار دول الجوار، ولن تكون الأراضي الليبية مصدرًا لعدم الاستقرار في المنطقة.

على صعيد السياسي؛ أكد العقوري أن مجلس النواب يدعم جهود المصالحة بين جماعات المعارضة المتواجدة على الأراضي الليبية وحكومات بلدانها، مشددًا على أهمية التسوية السياسية من أجل رجوع عناصر تلك المجموعات إلى أوطانها.

وجدد العقوري رفضه لأن تتحول الأراضي الليبية لساحة صراع مسلح وتهديد لدول الجوار، داعيًا الاتحاد الإفريقي للعب دور أكبر لدعم الحوار السياسي في دول الساحل.

كما عبّر العقوري عن ثقته في أن تواصل القوات المسلحة عملياتها من أجل القضاء على الجماعات المسلحة وجماعات تهريب البشر والوقود والجريمة المنظمة، مجددًا دعوته للقوات المسلحة للتأهب لمواجهة تداعيات الأوضاع في النيجر.

وذكر العقوري أن “أهلنا في الجنوب الليبي يستحقون الأمن والاستقرار، وهو شرط أساسي لبدء عملية التنمية الشاملة وحتى ينعم الجنوب بخيراته”. (وال – بنغازي)

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