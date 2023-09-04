الدبيبة: الحكومة لم ولن تتأخر في دعم المرأة الليبية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

04 September, 2023

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة أن الحكومة لم ولن تتأخر في دعم المرأة الليبية على جميع المستويات.

وأعرب الدبيبة عبر صفحته بموقع “إكس” عن تحيته للمشاركات في فعاليات منتدى عضوات المجالس البلدية، ووقوفهن الدائم على احتياجات المواطنين.

وبين الدبيبة أن المرأة الليبية أثبتت جدارتها في بناء الدولة وأنها صانعة للتنمية وتعهد بتلبية الدعوات المنادية بتعزيز دور المرأة وحقوقها.

وتعهد الدبيبة بتمكين البلديات من اختصاصاتها التي كفلها لها القانون 59 لسنة 2012 وقدم التحية لدور لعضوات المجالس البلدية في الوقوف على احتياجات المواطنين.

وأضاف أنه على علم بالحاجة الماسة لدور المرأة في الحكومة متعهدا بإتاحة كل الفرص أمامها والسعي دائما لدمجها في الكادر الوظيفي الرفيع لتقديم الخدمات المحلية والمجتمعية.