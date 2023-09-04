تطوير المتاحف وتوسيع الاستكشافات الأثرية على طاولة الكوني ومصلحة الآثار

العنوان-طرابلس

دعا عضو المجلس الرئاسي، موسى الكوني، إلى تطوير المتاحف الليبية بما يواءم المعايير الدولية، مشددًا على ضرورة رفع كفاءة البحث الأثري، وتوسيع نطاق الاستكشافات في عموم البلاد، وذلك خلال لقائه رئيس مصلحة الآثار محمد فرج بمقر المجلس في طرابلس.

وبحث الكوني مع رئيس مصلحة الآثار سبل تعزيز البحث الأثري؛ حيث استعرض طبيعة عمل المصلحة لحفظ الموروث الأثري الذي يحاكي تاريخ ليبيا على مر العصور، والمشاكل والصعوبات التي تعيق عملها، بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

وأشار رئيس مصلحة الآثار خلال اللقاء إلى تعاون المصلحة مع الجهات المختصة في الداخل والخارج في إطار التدريب والتوثيق، بهدف رفع كفاءة المستكشفين الأثريين لمواكبة كل جديد في هذا المجال.

من جانبه أكد الكوني على ضرورة الاهتمام بمصلحة الآثار، ومنحها الإمكانيات التي تؤهلها لتعزيز البحث عن الآثار، وإجراء مزيد من الاكتشافات الأثرية في جميع ربوع ليبيا.

وشدد الكوني على ضرورة الاهتمام بالمتاحف التي تحتضن آلاف القطع الأثرية، وضرورة تطويرها لتضاهي المتاحف العالمية على نحو يسهم في تنشيط السياحة، مؤكدًا على أهمية العمل الذي تقوم به مصلحة الآثار للمحافظة على الإرث التاريخي الذي يحاكي تاريخ ليبيا على مر العصور.