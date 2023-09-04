الدبيبة: حكومتي تدعم المرأة في جميع المستويات وكل القطاعات

قال عبدالحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، إن حكومته تدعم المرأة في جميع المستويات وكل القطاعات لِما أثبتته من جدارة واقتدار في بناء الدولة الليبية.

وأضاف الدبيبة، في كلمة له خلال منتدى عضوات المجالس البلدية الذي نظمته وزارة الحكم المحلي في حكومته، أن الحكومة لم ولن تتأخر يوما في دعم المرأة، متعهّدا بتلبية جميع الدعوات المُنادية بتعزيز دور المرأة الليبية وحقوقها وإتاحة كل الفرص أمامها.

وأكد الدبيبة، أن باب الحكومة سيبقى مفتوحاً بشكل دائم لكل الليبيات مهما كانت الظروف، متمسكا بدعمه لدور المرأة ودمجها في الكادر الوظيفي الرفيع لتقدم خدماتها في التنمية المحلية والمجتمعية، على حد تعبيره.

وأشار رئيس الوزراء، في ختام كلمته، إلى الدور الهام الذي يمثله الحكم المحلي في تلبية حاجات المواطنين وتطلعاتهم، مشيدا في السياق ذاته، بدور عضوات المجالس البلدية لوقوفهنّ على احتياجات المواطنين، على حد قوله.

ويهدف منتدى عضوات المجالس البلدية في نسخته الثانية إلى انتخاب لجان فنية متخصصة للعمل على ملفات تساهم في تطوير الإدارة المحلية لرئاسة الوزراء، تعزيزا لمشاركة المرأة في الإدارة المحلية وتفعيل مساهمتها على مستوى اتخاذ القرار المحلي، بما يحقق تطلعاتها في تلبية حاجات المجتمع المحلي، على حد تعبير بيان حكومة الوحدة المؤقتة.