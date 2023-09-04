أعضاء المجلس البلدي المنتخب أبوصرة يؤدون اليمين القانوني

بنغازي 04 سبتمبر 2023 (وال)- أدى أعضاء المجلس البلدي المنتخـب لبلدية أبو صرة اليمين القانوني أمس الأحد أمام وكيـل عـام وزارة الحكـم المحـلي السيد أبوبكر امصادف.

وبعد أداء القسم القانوني؛ قام أعضاء المجلس البلدي أبو صرة بانتخاب عميد للمجلس في عملية ديمقراطية شفافة، أسفرت عن اختيار نجمي العربي عبد الحميد عميدًا للمجلـس.

في ختام جلسة اليمين؛ حثّ وكيـل عام وزارة الحكم المحلي أعضاء المجلس على تأدية مهامهم بكُل أمانة وإخلاص، مشيرًا إلى المسؤولية الملقاة على عاتق المجلس تجاه أهلهم في بلدية أبو صرة، مؤكدًا أن وزارة الحكم المحلي ستقوم بدعم المجلس من أجل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين في البلدية. (وال – بنغازي)

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