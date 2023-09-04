لثلاثة أشهر.. عدد من المصارف الليبية تعلن بدء إدراج منحة الأبناء بحسابات مستحقيها

أعلنت عدد من المصارف الليبية، اليوم الاثنين الموافق 4 سبتمبر عن البدء في إدراج منحة الأبناء عن الأشهر (يوليو- أغسطس – سبتمبر) من سنة 2023 في حسابات مستحقيها.

مصرف الجمهورية

ونوه مصرف الجمهورية اليوم الإثنين 4 سبتمبر 2023 استلام كشوفات أسماء المنتفعين بمنحة الأبناء عن أشهر يوليو أغسطس – سبتمبر للعام الحالي، وأنه جاري العمل على ادراجها حسابات الزبائن.

مصرف الامان

وأعلن مصرف الأمان استلام كشوفات بأسماء المستفيدين من علاوة الأبناء عن الأشهر يوليو – أغسطس سبتمبر، وفي انتظار قيد القيمة بحسابهم لدى مصرف ليبيا المركزي.

مصرف النوران

وقال مصرف النوران في تنويه صادر عنه، نفيدكم بإستلامنا قوائم المستفيدين بمنحة علاوة الأولاد عن الفترات التالية عن شهر ( يوليو – أغسطس – سيبتمبر 2023 )م، مضيفاً “سيتم إضافة قيمة العلاوة في حساباتكم فور إستلامها من مصرف ليبيا المركزي بإعلان مماثل .

وقال المصرف “يمكنكم سحب قيمة العلاوة بواسطة صك شباك متوفر لدى الفروع دون أي مصاريف إضافية من خلال الفروع التالية” :

ــ الفرع الرئيسي

ــ فرع برج طرابلس

ــ فرع زاوية الدهماني

ــ فرع السياحية

ــ وكالة المدار

ــ فرع مصراتة.

مصرف التجاري

ونوه مصرف التجاري الوطني بالشروع في إدراج منحة الأبناء عن الأشهر (يوليو- أغسطس – سبتمبر) من سنة 2023 في حسابات مستحقيها.

وأكد المصرف أنه سيتم اضافة المنحة تدريجيا في حسابات مستحقيها خلال الـ24 ساعة القادمة.