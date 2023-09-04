سفير الدبيبة بإيطاليا: لا يوجد أي تقارب بين سفير الاتحاد الأوروبي المرتقب و”حفتر”

قال السفير الليبي في روما مهند يونس، أن الحظر على موافقة ليبيا على تعيين الدبلوماسي الإيطالي نيكولا أورلاندو سفيرا فوق العادة ومفوضا للاتحاد الأوروبي في ليبيا أُزيل بشكل كامل.

وبحسب وكالة نوفا الإيطالية، فإن السفير الليبي في روما أبلغ رئيس حكومته عبد الحميد الدبيبة، أن المعلومات المتعلقة بأورلاندو “لا أساس لها من الصحة”.

وذكر السفير الليبي نفسه ذلك في مذكرة تلقتها “وكالة نوفا”، مضيفا: “لهذا السبب، أرسلت وزارة الخارجية الليبية مذكرة شفهية إلى الاتحاد الأوروبي أمس، أكدت فيها موافقتها، وأوضحت أن المذكرة الشفهية الأولى التي رُفض فيها الترشيح استندت إلى معلومات لا أساس لها من الصحة”.

وبحسب ما علمت “وكالة نوفا”، فإن المعلومات “غير الصحيحة” المتعلقة بأورلاندو -لم يتم الكشف عنها رسميا- تشير إلى قرب مزعوم للدبلوماسي الإيطالي من شرق ليبيا الذي يسيطر عليه المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني الليبي.

ومن الخطأ أيضًا أن الدبلوماسي الإيطالي لم يكن مرشحًا لإيطاليا: فلم يتم تصنيف الوفد الأوروبي في طرابلس على أنه “استراتيجي” للسياسة الخارجية الإيطالية فحسب، بل تم تشجيع أورلاندو على الترشح ودعمه بنشاط من خلال التمثيل الإيطالي في بروكسل والأمين العام لوزارة الخارجية الإيطالية طوال عملية الاختيار، وفقا للوكالة الإيطالية.

علاوة على ذلك، وبحسب ما علمت وكالة نوفا، حذّر السفير الليبي في روما يونس، الدبيبة من أن القضية تضر بالعلاقات مع الحكومة الإيطالية، وهي الشريك الرئيسي لطرابلس في وقت يعاني فيه رئيس الوزراء من عزلة شديدة، بسبب القضية الإسرائيلية أيضًا.

ويشغل الدبيبة، حاليا منصب وزير الخارجية “المؤقت” بعد إقالة نجلاء المنقوش عقب اجتماع الأخيرة مع وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين في روما يوم 23 أغسطس.

وأثار تسريب معلومات عن المحادثات غير الرسمية، التي غطتها السرية، جدلا واحتجاجات ضد المنقوش والدبيبة في عموم ليبيا.

وفي الأسبوع الماضي، عهد الدبيبة مؤقتا بدور وزير الخارجية إلى وزير الشباب فتح الله الزني، لكنه رفض ذلك. علاوة على ذلك، يشغل الدبيبة أيضًا منصب وزير الدفاع المؤقت منذ توليه منصبه.

في غضون ذلك، لم تؤكد نبيلة مصرالي، المتحدثة باسم مفوضية الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، أو تنفي الأنباء المتعلقة بتعيين الفرنسي، باتريك سيمونيه، السفير الأوروبي السابق لدى المملكة العربية السعودية والبحرين وعمان، الثاني في تصنيف بروكسل، في نفس المنصب.

وقالت مصرالي لوكالة ”نوفا” يوم الجمعة الماضي: “يمكننا أن نؤكد أن السفير جوزيه ساباديل أنهى، كما هو متوقع، مهمته في ليبيا، في انتهاء مدة خدمته النظامية. وسنقوم بنشر تعيينات سفرائنا عند الانتهاء من كافة الإجراءات والحصول على الموافقة وجاهزية السفير المعين للمغادرة لتولي منصبه”.