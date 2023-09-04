غولر: مستمرون في دعم النضال المشروع للدول مثل ليبيا

ليبيا – نقلت وكالة أنباء “تريند” الأذرية الناطقة بالإنجليزية عن وزير دفاع تركيا “ياشار غولر” مواقف بلاده من الصراعات العديدة بضمنها الليبي.

ووفقا لما ورد في الوكالة من تصريحات مقتضبة لـ”غولر” ذات ارتباط واضح بدور أنقرة في القضية الليبية وتابعته وترجمته صحيفة المرصد ستستمر تركيا في ما تم التعبير عنه بدعم “النضال المشروع” للدول مثل ليبيا.

وتابع وزير الدفاع التركي قائلا إن القوات المسلحة لبلاده تؤدي واجباتها بشكل صحيح لحماية حقوق ومصالح تركيا.

ترجمة المرصد – خاص