بوتين وأردوغان يبحثان سبل حل الأزمة الليبية

استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين نظيره التركي رجب طيب أردوغان، في مدينة سوتشي الروسية، وبحثا العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.

وقال الرئيس التركي في مؤتمر صحفي مشترك عقب اللقاء: “ناقشت مع بوتين، الوضع في القوقاز وليبيا وأفريقيا، وأنقرة مستعدة للوساطة بشأن أوكرانيا”.

وأضاف أردوغان: “أكدنا على ضرورة التوصل إلى تسوية شاملة في ليبيا وعدم السماح بانهيارها”.

من جهته قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه بحث مع أردوغان سبل حل الأزمة الليبية.

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