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الاتحاد الأوروبي: سفيرنا الجديد في طرابلس سنعلن عنه في الوقت المناسب

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| رصد

قال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية بيتر ستانو، اليوم الاثنين، إن الإعلان عن رئيس البعثة الأوروبية في طرابلس سيتم الإعلان عنه في الوقت المناسب.

وأضاف ستانو سنعلن عن المناوبة الجديدة للسفراء، بما في ذلك بعثتنا في طرابلس، في الوقت المناسب، بعد الانتهاء من جميع الإجراءات اللازمة.

هذا وجاءت تصريحات ستانو بعد تأكيد السفير الليبي لدى روما محمد يونس، على موافقة حكومة الدبيبة على ترشيح الدبلوماسي الإيطالي نيكولا أورلاندو سفيراً ومفوضاً فوق العادة للاتحاد الأوروبي لدى ليبيا وفق ما نقلت عنه وكالة آكي الإيطالية.

الوسوم

#الاتحاد الأوروبي بيتر ستانو رئيس البعثة الأوروبية ليبيا

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الوطن الليبية

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