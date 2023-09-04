ضبط مصري يقوم ببيع لحوم فاسدة داخل ورشة بالمنطقة الصناعية

تمكن “قسم التحريات العامة” بمديرية أمن بنغازي، من ضبط مصري الجنسية يقوم ببيع لحوم فاسدة داخل ورشة بالمنطقة الصناعية بوهديمة.

عُقب ورود معلومات لدى قسم التحريات العامة بمُديرية أمن بنغازي عن شخص مصري الجنسية يقوم ببيع اللحوم الفاسدة الغير صالحة للإستهلاك البشري داخل ورشة بالمنطقة الصناعية بوهديمة .

وعلى الفور أصدر السيد رئيس قسم التحريات العامة عقيد أشرف الشلطامي تعليماته بالبحث والتحري وضبط الشخص المطلوب وعقب تقنين الإجراءات بأخذ الإذن من مدير نيابة النظام العام تم انتقال أعضاء التحريات إلى منطقة بوهديمة وتم الدخول إلى الورشة وضبط الشخص المطلوب داخل إحدى الغرف وتم العثور على ميزان وأكياس بلاستيكية وأكثر من 30 كيلو من اللحوم داخل ثلاجة (فريز) وقطعة خشب تستخدم في تقطيع اللحوم(قرمة) وبعرض اللحوم على الطبيب المختص ورئيس قسم الكشف على اللحوم اتضح بأنها لحوم أبقار مُستوردة وملوثة وغير صالحة للإستهلاك البشري .

وبالإستدلال مع المصري الذي تم ضبطه تبين أنه يُدعى ر.ت.ع من مواليد 1985 مصري الجنسية وإعترف بما نُسب إليه وأضاف أنه يقوم بشراء لحوم فاسدة وبيعها بأسعار مُنخفضة …