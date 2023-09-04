الدبيبة: الدولة في حاجة ماسة لدور المرأة 

أشاد رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة ” عبد الحميد الدبيبة ” ، اليوم الاثنين ، في كلمة له ألقاه في حفل اختتام المؤتمر الثاني لمنتدى عضوات المجالس البلدية المنعقد بفندق المهاري بطرابلس، بجهود المرأة الليبية في مختلف ميادين العمل لاسيما المرأة التي تمثل وتعبر عن صوت المواطنين بالمجتمع المحلي ” عضوات المجالس البلدية “، متعهدًا بمواصلة دعمها لتوسيع مشاركتها وتعزيز مكانتها ودورها في كافة المجالات وعلى مختلف المستويات، ومؤكدًا على حاجة الدولة الماسة لدور المرأة المحوري في تحقيق التنمية المستدامة، وفق قوله.

وبحسب بيانه، نوه الدبيبة، بالدور الهام والكبير الذي تلعبه وزارة الحكم المحلي في تقديم المبادرات الرامية لتعزيز دور المرأة في المجتمع المحلي وتمكينها من تولي المناصب القيادية التي تليق بها والتي تعبد لها الطريق أمام تقديم خدماتها لإحداث تنمية محلية ومجتمعية حقيقية.

كما عبرت “جورجيت غانيون”، نائب الممثل الخاص للأمم العام للأمم المتحدة لليبيا، والمنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية في ليبيا عن سعادتها البالغة لدعوتها لحضور هذا المنتدى وبتواجدها بين الكثير من النساء من عضوات المجالس البلدية، وبحضور رئيس الحكومة والوزراء و ممثلي البعثات الديبلوماسية، وأشادت بالدور الذي تقوم به النساء على المستوى البلدي في كل ربوع ليبيا، لافتًة إلى أنه لا يمكن الوصول الى التنمية المستدامة إلا من خلال تفعيل الدور الرئيس للنساء الليبيات.

ومن جهته، رحب وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي في كلمة له خلال فعاليات المنتدى، بعضوات المجالس البلدية من كل أنحاء ليبيا، معتبرًا أن حضورهن من كل مناطق ليبيا يمثل لحمة هذا الوطن. كما أعلن عن منح المنتدى العضوية الشرفية بالمنتدى للسيدات الوزيرات بالحكومة.

وبدورها أثنت عضو المجلس البلدي مرزق “حواء الزيلاوي”، في كلمة عضوات المجالس البلدي، على جهود حكومة الوحدة الوطنية في إعادة الإعمار وبناء السلام بالمدينة، مؤكدة بأن مدينتها مرزق تعيش اليوم أوضاعا آمنة ومستقرة.

كما شهد حفل اختتام المؤتمر الثاني لمنتدى عضوات المجالس البلدية تلاوة “ بيان دعم عضوات المجالس البلدية بليبيا لإجراءات حكومة الوحدة الوطنية لتفعيل اللامركزية واستكمال إصلاح قطاع الحكم المحلي”.

يُشار إلى أن الحدث الذي عُقد على مدى يومين شهد حضور حضور السيدة نائبة المبعوث الأممي الى ليبيا وعدد من ممثلي البعثات الدبلوماسية الدولية،إلى جانب عدد من وزراء حكومة الوحدة الوطنية، وفي ختام فعاليات المنتدى تم تكريم رئيس الحكومة من قبل منسق وعضوات منتدى المجالس البلدية.