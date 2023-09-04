شركة الكهرباء: صيانة كابل غرب طرابلس وسط جنزور

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

04 September, 2023

أعلنت الشركة العامة للكهرباء الانتهاء من أعمال صيانة الكوابل الأرضية لخط نقل الطاقة غرب طرابلس – وسط جنزور رقم ( 1 ) جهد 220 ك.ف.

وأكدت الشركة العامة للكهرباء عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن أعمال الصيانة التي تمت بعد فترة من توقفها جرت بإشراف ومتابعة الإدارة العامة لمشروعات النقل .

وأشارت الشركة إلى تواصل العمل على شحن الخط الذي سيساهم وبشكل فعال في عملية تصريف نقل الطاقة بالشبكة الكهربائية مما يعزز استقرارالشبكة .

ولفتت الشركة العامة للكهرباء إلى أن هذه الأعمال تأتي استمرارا لجهودها لزيادة أداء النقل الكهربائي والمحافظة على استقرار الشبكة ورفع كفاءتها .