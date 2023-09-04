الدبيبة: حكومتي نجحت في توحيد العملية التعليمية بعد 6 سنوات من الانقسام

ليبيا – قال رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة، إن نحو 6 آلاف مدرسة تفتح أبوابها اليوم للطلاب في عامهم الدراسي الجديد بفضل مشاريع عودة الحياة في قطاع التعليم، مشيرا إلى أن حكومة الدبيبة أنجزت 2000 فصل جديد تسع لأكثر من 45 طالبا وطالبة في مختلف مناطق البلاد.

الدبيبة وفي كلمة له بمناسبة انطلاق العام الدراسي الجديد،بحسب ما ذكرت منصة”حكومتنا”،أضاف:” المدراس اليوم تستقبل أكثر من 2,3 مليون طالب”، منوها إلى انطلاق العام الدراسي مبكرا في موعده بتجهيزات كاملة في سابقة لم تحدث منذ 15 عاما.

وأكد الدبيبة استمرار الحكومة في مشروع إنشاء 1500 مدرسة في كافة ربوع الوطن، موضحا أن عملية بناء المدارس وفرت أكثر من 10 آلاف فرصة عمل بشكل مباشر في قطاع التعليم.

واعتبر الدبيبة أن حكومته نجحت في توحيد العملية التعليمية بعد 6 سنوات من الانقسام وتوحيد المنهاج وتطويره للحد من الإهدار المالي على مشاريع منقسمة، إضافة إلى اعتماد منظومة موحدة للامتحانات خطة دراسية شاملة.