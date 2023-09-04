“حفتر” و “باتيلي” يتفقان على ضرورة تهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات الليبية

استقبل القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، اليوم الاثنين، في مكتبه بمقر القيادة العامة للجيش في مدينة بنغازي، المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، والوفد المرافق له.

وقال المكتب الإعلامي للقيادة العامة إن المشير خليفة حفتر ناقش خلال لقائه مع المبعوث الأممي آخر التطورات السياسية في ليبيا.

وأضاف المكتب الإعلامي أنه تم الاتفاق على ضرورة الانتهاء من وضع القوانين الانتخابية من قبل لجنة 6+6، وتهيئة الظروف المُناسبة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وكان المبعوث الأممي عبد الله باتيلي التقى أمس الأحد برئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، برفقة نائبيه ومقرر المجلس.

وقال باتيلي، إنه اتفق مع تكالة، على ضرورة استكمال الإطار القانوني للانتخابات، مع الأخذ في عين الاعتبار الملاحظات المقدمة من قبل الأطراف الرئيسية لجعل القوانين الانتخابية قابلة للتنفيذ.

كما شددا كذلك على ضرورة شروع الأطراف الرئيسية في حوار بناء للتوصل إلى اتفاق سياسي بشأن القضايا الخلافية المتعلقة بإجراء الانتخابات.

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