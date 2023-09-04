ليبيا الان

“حفتر” و “باتيلي” يتفقان على ضرورة تهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات الليبية

تم النشر منذُ 23 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية





استقبل القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، اليوم الاثنين، في مكتبه بمقر القيادة العامة للجيش في مدينة بنغازي، المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، والوفد المرافق له.

وقال المكتب الإعلامي للقيادة العامة إن المشير خليفة حفتر ناقش خلال لقائه مع المبعوث الأممي آخر التطورات السياسية في ليبيا.

وأضاف المكتب الإعلامي أنه تم الاتفاق على ضرورة الانتهاء من وضع القوانين الانتخابية من قبل لجنة 6+6، وتهيئة الظروف المُناسبة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وكان المبعوث الأممي عبد الله باتيلي التقى أمس الأحد برئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، برفقة نائبيه ومقرر المجلس.

وقال باتيلي، إنه اتفق مع تكالة، على ضرورة استكمال الإطار القانوني للانتخابات، مع الأخذ في عين الاعتبار الملاحظات المقدمة من قبل الأطراف الرئيسية لجعل القوانين الانتخابية قابلة للتنفيذ.

كما شددا كذلك على ضرورة شروع الأطراف الرئيسية في حوار بناء للتوصل إلى اتفاق سياسي بشأن القضايا الخلافية المتعلقة بإجراء الانتخابات.

Trending

مجلس النواب: حكومة دبيبة لا تمثل الشعب الليبي وسنشكل حكومة جديدة قريباً
Trending

رئيس الحكومة الليبية المكلفة يبحث أوضاع واحتياجات بلدية الكفرة






المقال السابق“اللافي” يناقش مع السفير الفرنسي سبل إيجاد البيئة الملائمة لإجراء الانتخابات الليبية
المقال التالىبوتين وأردوغان يبحثان سبل حل الأزمة الليبية


يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

صحيفة الشاهد الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك