قادربوه: دعم المناطق المتضررة فيه رأب للصدع بين الليبيين

عُقد اليوم الاثنين الموافق 4 سبتمبر لسنة 2023م، اجتماعٌ ضم وزير الاسكان والتعمير المكلف بحكومة الدبيبة “محمد الشريف أحمد” ، وبحضور وكيل الوزارة لشؤون المناطق المتضررة “عبد المولى اعضومة المهدي” ، ومدير إدارة المشروعات بالوزارة “عبد اللطيف الخازمي” ، مع رئيس هيئة الرقابة الادارية “عبد الله قادربوه”، وبحضور كل من مدير مكتب الرئيس “محمد اشبيعان”، ومدير الإدارة العامة للرقابة على القطاعات الإنتاجية والبنية الأساسية “هشام الشامي”.

وفق بيان الوزارة، تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من ملفات الوزارة من بينها المشاريع المتوقفة منذ عام 2014م، ومعالجاتها المالية المتعثرة، وتعويضات المباني المتضررة في كافة ربوع الوطن، وقد أكد رئيس الهيئة على أهمية هذه الملفات، ومشدداً على ضرورة الاهتمام بها وحلحلتها؛ لما لها من أهمية كبيرة في ملف المصالحة الوطنية وخلق الوئام ورأب الصدع بين الليبيين؛ وموجّهًا الوزارة إلى حصر الشريحة المتضررة وإعداد كتاب بشأنها؛ حتى يتسنى للجهات المسؤولة تذليل الصعاب أمامها وجبر أضرارها، من خلال صرف مستحقاتها المالية، بدءًا بمن تم حصره من طرف اللجنة المركزيّة ولجانها الفرعيّة المشكّلة مِن قِبل الهيئة، وفق قوله.