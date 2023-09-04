“الكوني” يشدد على ضرورة الاهتمام بمصلحة الآثار والمتاحف في ليبيا

التقى النائب بالمجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني، اليوم الاثنين رئيس مصلحة الأثار الليبية، الذي استعرض أمامه طبيعة عمل المصلحة لحفظها الموروث الأثري الذي يحاكي تاريخ ليبيا على مر العصور، والمشاكل والصعوبات التي تعيق عملها.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي إن رئيس مصلحة الآثار أشار خلال اللقاء لمشاريع التعاون مع الجهات المختصة في الداخل والخارج، في إطار التدريب، والتوثيق لرفع كفاءة البحاث الأثريين لمواكبة كل جديد في هذا المجال.

وأضاف المكتب الإعلامي إن موسى الكوني، أكد خلال اللقاء على أهمية العمل الذي تقوم به مصلحة الآثار للمحافظة على الإرث التاريخي.

وشدد على ضرورة الاهتمام بالمصلحة، ومنحها الإمكانيات التي تؤهلها للبحث عن الأثار، واكتشافها في كل المناطق، والاهتمام بالمتاحف التي تحوي آلاف القطع الأثرية، التي بحاجة للتطوير والتحوير لتضاهي المتاحف العالمية، ولمساهمتها في تنشيط السياحة الثقافية.

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