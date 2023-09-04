“مجلس النواب” يحيل عدداً من البنود لجلسة يعقدها غداً الثلاثاء

الوطن| رصد

عقد مجلس النواب جلسة تشاورية مغلقة اليوم الاثنين، بمقره في مدينة بنغازي برئاسة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وبحضور النائب الأول والثاني لرئيس المجلس فوزي النويري، ومصباح اوحيدة.



وتقرر مناقشة عدة بنود منها، قرار المجلس الرئاسي رقم 18 لسنة 2023 بشأن الترتيبات المالية، واستدعاء رئيس الحكومة لجلسة استماع، وتشكيل لجنة لإعادة ودراسة وتقييم كل القرارات الصادرة عن المجلس و الرئيس و هيئة الرئاسة المخالفة لما نصت عليه اللائحة الداخلية لعمل مجلس النواب.

وسيتم مناقشة قانون الميزانية العامة والدين العام والقوانين ذات العلاقة، ولجنة 6+6، وتعديل قانون التطبيع مع الكيان الصهيوني، واستحداث لجنة برلمانية دائمة تُعنى بالقضية الفلسطينية، وقوانين صندوق الضمان الاجتماعي، وانتخاب المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الانسان.