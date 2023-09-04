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اللافي يناقش مع سفير فرنسا مستجدات العملية السياسية في ليبيا

تم النشر منذُ 17 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

استقبل عضو المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، اليوم الإثنين، سفير فرنسا لدى ليبيا، مصطفى مهراج.

وناقش الاجتماع، مستجدات العملية السياسية في ليبيا، وسبل إيجاد البيئة الملائمة لإجراء انتخابات حرة وشفافة، يقبل بها الجميع، وفق إطار قانوني، وبتوافق كل الأطراف السياسية .

كما بحث الاجتماع، جهود المجلس الرئاسي في مشروع المصالحة الوطنية، وتهيئة سبل النجاح للمؤتمر الوطني الجامع.

وأكد السفير الفرنسي، خلال اللقاء، أهمية مشروع المصالحة الوطنية، مجدداً حرص بلاده على انجاح العملية السياسية، من خلال توافق جميع المشاركين فيها على قوانين انتخابية، تضمن نجاح ومشاركة الجميع في الانتخابات، للوصول  بالبلاد إلى بر الأمان، وفقا لبيان المجلس الرئاسي.

 

 

 

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صحيفة الساعة 24

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