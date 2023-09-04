مجلس النواب يعتمد جدول أعمال جلسة يوم غد الثلاثاء

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

04 September, 2023

خلُصت جلسة مجلس النواب التشاورية المغلقة التي عقدت اليوم الاثنين في مدينة بنغازي إلى اعتماد جدول الأعمال لجلسة غدٍ الثلاثاء.

وبين المكتب الإعلامي لمجلس النواب أن جلسة يوم غد تتضمن عدة بنود هي مناقشة قرار المجلس الرئاسي رقم (18) لسنة 2023.م بشأن الترتيبات المالية، واستدعاء رئيس الحكومة لجلسة استماع ، تشكيل لجنة لإعادة ودراسة وتقييم كل القرارات الصادرة عن المجلس والرئيس وهيئة الرئاسة المخالفة لما نصت عليه اللائحة الداخلية لعمل مجلس النواب .

كما يتضمن جدول أعمال المجلس مناقشة قانون الميزانية العامة والدين العام والقوانين ذات العلاقة، ومناقشة لجنة 6+6 والاستماع لها وتذليل الصعاب التي تواجهها، وتعديل قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني وفي هذا الشأن استحداث لجنة برلمانية دائمة تُعنى بالقضية الفلسطينية، ومناقشة قوانين صندوق الضمان الاجتماعي، وبحث انتخاب المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الانسان، إضافة إلى ما يستجد من أعمال .

وعقدت الجلسة اليوم برئاسة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وبحضور النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري والنائب الثاني لرئيس مجلس النواب مصباح دومة.