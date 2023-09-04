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انتقادات واسعة لقناة عربية عقب نشرها صورة لأردوغان بجانب المنقوش

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

تعرضت قناة “العربية الحدث” لانتقادات واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، بعدما نشرت صورة مفبركة للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مع وزير الخارجية الليبية الفارة من البلاد، نجلاء المنقوش، على خلفية لقائها مع نظيرها الإسرائيلي.

وجاءت الصورة التي نشرتها العربية بعنوان “المنقوش تطل بسيارة حمراء إلى جانب أردوغان.. هل يعقل؟!”، لتتعرض بعدها لموجة من الانتقادات والاتهامات بأنها “تصنع حملة تشويه” .

كما تضمنت التعليقات السخرية من القناة، إذ جاءت بعضها لتصحح أن الصورة مفبركة ومعدلة وأن أي شخص هاوٍ وغير محترف في مجال تعديل الصور يمكنه ملاحظة ذلك.

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المشهد

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