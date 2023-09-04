اتفاق لتعزيز التبادل التجاري مع مصر عبر منفذي السلوم وامساعد 

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عن التوصل لاتفاق مع نظيرتها المصرية يقضي بضرورة حل المشاكل التي تواجه التجارة البينية بين البلديْن.

وأوضحت الوزارة أن مستشارة وزير الاقتصاد والتجارة شذر الصيد اتفقت مع رئيسة قطاع التجارة الخارجية بوزارة التجارة المصرية أماني الوصال على تعزيز آلية التبادل التجاري وإزالة العقبات أمام التجار وأصحاب الأعمال، خاصة بمنفذي “السلوم” و”إمساعد” وأهمية تنفيذ الاتفاقيات السابقة.

من جانبها أكدت رئيسة قطاع التجارة الخارجية بوزارة التجارة المصرية أن ليبيـا شريك تجاري رئيسي لمصر، مؤكدة دراسة مسألة الإذن المسبق المفروض على بعض السلع والبضائع الليبيـة بالتنسيق مع هيئة سلامة الغذاء والحجر الزراعي المصري.