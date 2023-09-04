“تكالة” يؤكد للسفير الروسي ضرورة توحيد المواقف الدولية تجاه الملف الليبي

التقى رئيس مجلس الدولة الاستشاري الليبي محمد تكالة، اليوم الاثنين، سفير روسيا لدى ليبيا حيدر رشيد اغانين، بحضور النائب الأول المجلس مسعود عبيد، والنائب الثاني عمر العبيدي.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس إن اللقاء تركز حول تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا، مشيراً إلى أن تكالة، شدد خلاله على أهمية تحقيق السلم في البلاد، وإنهاء كافة التدخلات السلبية، وتوحيد المواقف الدولية تجاه الملف الليبي لإنهاء الأزمة السياسية.

كما تطرق اللقاء إلى بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وأهمية تعزيزها في جميع المجالات بما يخدم صالح البلدين.

وكان رئيس مجلس الدولة الاستشاري الليبي محمد تكالة، استقبل أمس الأحد، بمقر المجلس، المبعوث الأممي لدى ليبيا عبد الله باتيلي وبحضور أعضاء مكتب الرئاسة بالمجلس.

وبحث اللقاء تطورات العملية السياسية في ليبيا، وعلى رأسها ملف الانتخابات، ومخرجات لجنة 6+6، ومتطلبات إنجاز الوعد الانتخابي، وسبل تهيئة بيئة وظروف لانتخابات حرة ونزيهة وشفافة وذات مصداقية، وضمانات القبول بنتائج هذه الانتخابات من أطراف العملية السياسية كافة.

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