الحاسي: تولي الدبيبة «حقيبة الخارجية» سابقة لا وجود لها حتى بالدول المتخلفة

انتقد الإعلامي خليل الحاسي، تولي رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، حقيبة وزارة الخارجية والتعاون الدولي، عقب أزمة لقاء المنقوش مع نظيرها الإسرائيلي.

وقال الحاسي، عبر حسابه على “إكس”:” في سابقة لا وجود لها حتى بالدول المتخلفة، ففي ليبيا التي تعيش عصر ما قبل الدولة، رئيس الوزراء ذو الإمكانيات الذهنية المحدودة أصلا يشغل منصبي وزير الدفاع ووزير الخارجية في آن”.

وأضاف الحاسي:” هذا له عدة دلالات: الأولى أن منصب الخارجية لا يعني أي شيء، سواء بالمنقوش أو دونها لأن ليبيا ليس لديها أساسا سياسة خارجية”.

ولفت إلى أن الدلالة الثانية أن وزارة الدفاع في عامها 14 بعد فبراير هي وزارة مخصصة للصرف على التشكيلات المسلحة للأبد.

وأشار إلى أن الدلالة الثالثة: أن الوزارات كلها دون قيمة بسبب تركز السلطة في يد عبدالحميد الدبيبة فقط”.