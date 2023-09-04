مصرف الجمهورية يعلن عن المرتبات التي تـم إدراجها في حسابات الزبائن

أعلنت عدد من فروع مصرف الجمهورية، الاثنين عن المرتبات الجديدة التي تم ادراجها في حسابات الزبائن .
مصرف الجمهورية فرع المنارة زليتن
مصرف الجمهورية فرع الحي الجامعي
مصرف الجمهورية فرع المرقب الخمس
مصرف الجمهورية فرع أبوهادي الرسمية
مرتبات تم ايداعها في حسابات الزبائن
الشركة الوطنيةلحفر وصيانه ابار النفط شهر 8/2023
مركز سرت لعلاج الاورام شهر 7/2023
هيئة السلامة الوطنية شهر 8/2023
مصرف الجمهورية – فرع الكفرة
اليوم
1/مكتب المعاهد الفنية المتوسطة الكفرة شهر 8
2/مراقبة الخدمات المالية الكفرة شهر 8
امس
1/التعليم شهر 8
2/مجلس التخطيط الكفرة شهر 8
3/مستشفي شهداء الهواري شهر 8
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