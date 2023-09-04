الطرمال تبحث مع اليونيسيف التعاون في مجال دعم القدرات الشابة بالجنوب الليبي

بحثت وزير الدولة لشؤون المرأة في حكومة الوحدة المؤقتة “حورية الطرمال” مع ممثل اليونيسيف في ليبيا “ميكلي سيرفادي”، أوجه التعاون والشراكة المحتملة في مجال دعم القدرات الشابة بالجنوب الليبي.

ووفق منصة “حكومتنا” شددت الطرمال خلال اللقاء الذي عقد اليوم الاثنين بديوان رئاسة الوزراء على ضرورة إشراك الفتيات في ممارسة الحياة المدنية، والاهتمام بتنمية قدراتهن وإمكانياتهن في بيئة مناسبة.

وتطرق الطرفان إلى ملف مراكز “بيتي” المعنية بتعزيز مهارات الشباب الحياتية، ومجالات التنسيق لافتتاح فروع منها في عدد من بلديات الجنوب، خاصة الحديثة منها.