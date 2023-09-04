حبس مسؤولين في مستشفى طرابلس الجامعي بتهمة تلقي رشوة

أعلن مكتب النائب العام،حبس 3 من مسؤولي إدارة الشؤون المالية مستشفى طرابلس الجامعي بتهمة تلقي رشاوى.

وأوضح المكتب، في بيان عبر صفحته على “فيسبوك”،أن مأمور الضبط القضائي بجهاز الأمن الداخلي تلقى، في وقت سابق، بلاغاً حول افتقار خدمة الإعاشة في المستشفى للمواصفات والاشتراطات اللازمة.

وأضاف البيان أن التحقيقات أثبتت امتناع مسؤولي الشؤون المالية في المستشفى، عن دفع ثمن الخدمات المتعاقد عليها، بهدف حمل مقدم الخدمات المتعاقد عليها على دفع رشاوى، مما ترتب عنه تردي جودة الخدمة المقدمة للمرضى.

وأجرت نيابة مكافحة الفساد في نطاق محكمة استئناف طرابلس، تحقيقًا في الظروف الملابسة للواقعة، فاستدل على صحة نسبة الواقعة إلى مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية، والمراجع المالي، والمراقب المالي، بتعمدهم الحصول على مليون دينار مقابل أداء ثمن العقد، حيث انتهى المحقق إلى حبسهم، وثلاثة آخرين على اتصال بالواقعة.