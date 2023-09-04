النائب العام يأمر بحبس مسؤولين بارزين في مستشفى طرابلس الجامعي

أمر النائب العام، اليوم الاثنين بحبس 3 من مسؤولي إدارة الشؤون المالية و 3 آخرين في مستشفى طرابلس الجامعي لإجبارهم الموردين على دفع مليون دينار رشوة.

وقال النائب العام :”تلقينا بلاغًا حول افتقار خدمة الإعاشة في المؤسسة العلاجية للمواصفات والاشتراطات المرعية” .

وبحسب النائب العام ثبت امتناع مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية؛ والمراجع المالي؛ والمراقب المالي عن دفع ثمن الخدمات المتعاقد عليها لحمل المورد على دفع رشوة.

وتم الاستدلال على صحة نسبة الواقعة وتعمدهم قبض مليون دينار مقابل أداء ثمن العقد.