الدغاري: مجلس النواب اتفق على تشكيل لجنة لمتابعة التحقيق مع “المنقوش”

قال عضو مجلس النواب خليفة الدغاري أن المجلس اتفق في جلسة اليوم على تشكيل لجنة لمتابعة تحقيق النائب العام مع وزيرة الخارجية الموقوفة “نجلاء المنقوش”..

وأضاف “الدغاري” في تصريحات صحفية أن مسألة التطبيع ولقاء ممثلين عن دولة الكيان الصهيوني يدينها القانون الليبي ويعاقب عليها بالسجن.

وأكد قائلا: سنتابع مع النائب العام حتى الوصول إلى محاسبة المنقوش، ومعرفة الأطراف الأخرى المتورطة في هذه القضية.

كما أشار إلى أن، الجلسة تناولت ملف القوانين الانتخابية الصادرة عن لجنة 6+6، وتطرقت إلى ملف تشكيل حكومة جديدة..