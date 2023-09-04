قطع التيار بمنطقة أبوهادي ومداهمة منازل القذاذفة في سرت

أفاد شهود عيان، اليوم الاثنين على قيام عناصر السرية 20/20 باللواء طارق بن زياد، بمداهمة منزل المرحوم عمربن شرادة النداب في منطقة أبوهادي بـسرت بما يقارب 20 سيارة مسلحة.

واشار شهود عيان الى أن عناصر السرية قاموا بقطع التيار الكهربائي بالكامل على المنطقة.

وبحسب شهود عيان فأن عناصر السرية 20/20 باللواء طارق بن زياد، تستخدم الجرافات لهدم منزل عمر بن شرادة النداب القذافي بمنطقة أبوهادي في سرت.

ووفقًا لليبيا برس فأن عناصر السرية بدأت في هدم منازل القذاذفة داخل منطقة بوهادي على ساكنيها واختطفت الشباب، احسين موسى النداب القذافي، وبوبكر سعد النداب القذافي، وصلاح النداب القذافي.

وتم مسح سور المنزل والشروع في هدمه ومحاصرة منزل بشير عقيلة أيضًا وقطع للتيار الكهربائي عن المنطقه بالكامل.