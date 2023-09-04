أكدت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة المؤقتة، تحرير 10 أشخاص سوريين كانوا مختطفين في رقدالين بقوة السلاح.

وأفادت الوزارة عبر موقع “فيسبوك”، أن مكتب المعلومات والتحري وقسم البحث الجنائي بمديرية أمن السهل الغربي تلقى بلاغا بشأن اختطاف فتاة سورية الجنسية بمدينة رقدالين من قبل أشخاص مجهولي الهوية.

وأسفرت الجهود الأمنية عن ضبط ثلاثة متهمين من ذوي السوابق الجنائية كانوا داخل منزل مهجور بمنطقة الرقدالين وتم تحرير عدد من العائلات الأخرى من الجنسية السورية وعددهم عشرة أشخاص تم خطفهم بقوة السلاح.

وأشار المختطفون إلى أنهم تعرضوا للخطف من أمام فندق بمدينة زوارة، وبأن الفتاة المبلغ عنها تم نقلها لمدينة زوارة.

وتم التواصل والتنسيق مع قسم البحث الجنائي بمديرية أمن زوارة ليتمكن أعضاء قسم البحث الجنائي زوارة من تحرير الفتاة المختطفة.

وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وإبلاغ النيابة العامة لاستكمال الإجراءات لإحالة المتهمين والمختطفين إلى مكتب النائب العام.