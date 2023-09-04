بنغازي| لقاء عمل حول تعديلات قانون العمل السياسي والقنصلي لسنة 2001

بنغازي 04 سبتمبر 2023 (وال)- نظمت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية بالتعاون مع الأكاديمية الليبية للدراسات العليا وجامعة بنغازي مساء اليوم الإثنين، لقاء عمل حول تعديل قانون رقم 02 لسنة 2001 م والمتعلق بتنظيم العمل السياسي والقنصلي.

وشارك في اللقاء؛ وزير الخارجية والتعاون الدولي المفوض بالحكومة الليبية عبد الهادي الحويج، وعدد من السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية الليبية والأكاديميين والقانونين والطلبة الدارسين بمعهد السلك الدبلوماسي.

هذا وتركز اللقاء حول مناقشة مشروع قانون تنظيم وزارة الخارجية والتعاون الدولي والسلك الدبلوماسي والقنصلي لسنة 2020، والمتضمنة 94 مادة تضمنت في أبوابها مهام الوزارة، وتكوينها وتنظيم عمل بالبعثات الدبلوماسية والقنصلية، والتمثيل القنصلي، وتنظيم شؤون السلك الدبلوماسي والقنصلي في “الوظائف والتعينات والترقية والأقدمية، وتقارير الكفاءة والمرتبات والعلاوات”، والنقل والندب والإعارة والإجازات والبعثات والتدريب، ولجنة شؤون السلك وواجبات أعضائها، الأحكام التأديبية للمخالفين للوائح والقوانين، ومصوغات إنتهاء الخدمة. (وال – بنغازي)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال