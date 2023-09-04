الداخلية تعلن القبض على قـاتـل والـدتـه وشقـيـقه في طرابلس

أعلنت وزارة الداخلية الاثنين القبض على قاتل والدته وشقيقه بمنطقة الكريمية بطرابلس.

وتمكن أعضاء مركز شرطة الكريمية وقسم البحث الجنائي وقوة المهام الخاصة بمديرية أمن الجفارة من ضبط المدعو “ن،س،م،ال” والذي اقدم على قتل والدته وشقيقه بمنزلهما بمنطقة الكريمية شارع المنزلية.

حيث القى القبض على الجاني عقب ورود بلاغ إلى مركز شرطة الكريمية من قبل ابن المجني عليها وشقيق المجني عليه كون والدته لا تجيب على هاتفها وبأنه توجد مشاكل عائلية بالمنزل.

وبالتحقيق مع الجاني اعترف بقيامه بقتل والدته وشقيقه نتيجة لتعاطيه الأقراص المخدرة؛ كما تبين بأنه من ذوي السوابق الجنائية ؛ واتخذت الإجراءات القانونية حياله وإحالته إلى النيابة العامة.